Başbağlar’da 33 kişinin acısı 27 yıldır dinmedi! Dernek Başkanı Dikkaya SABAH’a konuştu

Bugün, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından olan Başbağlar Katliamı'nın yıl dönümü. Peki o gün Başbağlar'da neler yaşandı? Köy meydanında toplanan masum 33 insan vahşice katledildi. SHP-DYP Koalisyon Hükümeti döneminde gerçekleştirilen bu katliamda, devlet tam 14 saat sonra Başbağlar Köyü'ne ulaşabildi.

Katliamı gerçekleştirdiği iddia edilen sanıklar siyasi baskılar neticesinde serbest bırakıldı. Başbağlar Katliamı, 1990'lı yılların faili meçhul dosyaları arasında yerini aldı. Katliamın 26. yılında Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya ile konuştuk.

22 KİŞİYİ CAMİDEN ÇIKARIP KATLETTİLER

-O gün Başbağlar'da neler yaşandı?

100-150 kişilik bir terörist grubu akşam ezanını köye hakim bir noktada dinliyor ve ezan biter bitmez köye dört koldan saldırıyorlar.

Köyün giriş çıkışını tutuyorlar.Telefon hattını kesiyorlar.Bir grup köy camisini basıyor, bir grup köydeki evlerden isim isim adam topluyor, diğer bir grup evlerdeki kadın ve çocukları dereye topluyor. Bu arada köyün evlerinden soygun ve talan yapılıyor, kadınların ziynet eşyalarını topluyorlar.

Köyün çıkışındaki meydana topladıkları 30 kişiye –ki 22 kişi camiden alınıyor- 45 dakika PKK terör örgütünün propagandası yapıldıktan sonra kurşun yağmuruna tutuluyor. Olay yerinde 27 kişi şehit oluyor, 1 kişiyi yaktıkları 4 araçtan biri olan minibüsün içine atmak istiyorlar, direnince de orada şehit ediyorlar. Evleri yakıyorlar 1 kişiyi yaktıkları evlerin içine önce kurşunlayıp sonra yakıyorlar. Biri kadın,biri çocuk olmak üzere toplamda 5 kişiyi evlerle birlikte yakarak şehit ediyorlar. Toplam 33 şehit. Cami,İlkokul,öğretmen lojmanı,imam evi,köy ve mahalle odaları ve 4 araçla birlikte 191 hane tamamen yakılıyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ 14 SAAT SONRA MÜDAHALE ETTİ

Güvenlik güçleri neden zamanında müdahale edemedi?

Güvenlik güçleri olaydan 14 saat sonra gelebildi Yani 6 Temmuz 1993 saat 10'da.

Geldiklerinde teröristlere ulaşmak, müdahale etmek mümkün değildi çünkü herşey bitmişti. Teröristler de gitmişti.

İNCELEME YAPILMADI

Olay yerinde delillerin incelenmediği yönündeki iddialar doğru mu?

Olay yerinde deliller incelenmedi doğru. Delil de bırakılmamıştı zaten. 585 boş kalaşnikof mermisi toplanmıştı balistik incelemesi yapılmadı. Şehitlerimize otopsi de yapılmadı. Yakılan evler de dozerle yıkıldı.

SİVAS VE BAŞBAĞLAR AYNI MERKEZDEN

-Sivas katliamı ile Başbağlar katliamının aynı merkezden yönetildiği iddia ediliyor. Bu görüşe katılır mısınız?

Merhum eski Başbakan Sayın Bülent Ecevit 1997 yılında Evlerimizin temel atma töreninde "Sivas'ı da Başbağlar'ı da aynı karanlık güçler yaptı"demişti. Ancak hiç mesafe alınmadı.

AMAÇ KAOS ÇIKARMAKTI

-Sizce bu katliamı kim gerçekleştirdi?

Bütün terör örgütleri vardı ve kanaatimizce organize bir üst akıl da vardı. Türkiye'yi kaosa sokmak ve Alevi-Sünni çatışması çıkarmak isteyen kökü dışarıda örgütler.

KURGULANMIŞ BİR MAHKEME VARDI

-Katliamın faillerinin yakalandığı ancak dönemin hükümetinin etkisiyle serbest bırakıldığı iddialarına katılıyor musunuz?

Kurgulanmış mahkemeden başka bir sonuç çıkmazdı zaten.

FAİLİ MEÇHUL KALDI

-Aradan 27 yıl geçti. Katliamın sorumluları yakalandı mı?

Başbağlar katliamı tam anlamıyla faili meçhul olarak kalmaya devam ediyor.

TEK SANIK CEZA ALMADI

-Başbağlar Katliamı dosyası ne durumda?

1998 yılında kapanan dosyadan bir tane bile sanık ceza almadı. Şu anda yapılan birşey yok Hukuk anlamında.

HERKES SUSTU

-Sol çevrelerin bu katliama sessiz kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sadece sol çevreler değil; Bu Ülkenin aydını, entellektüeli, hayvanseveri, doğa severi, çevrecisi, tarihçisi,sanatçısı, İnsan hakları savunucuları dahil olmak üzere hepsi sessiz kaldı.

SABAH/ İSA TATLICAN