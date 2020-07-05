İşte Melih Altınok 'un konuyla ilgili o yazısı:

Bugünlerde konumuz 2000 sonrası doğumluları tarif etmek için kullanılan Z kuşağı. Siyasiler, 2023 seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olacak bu kuşakla iletişim kurmanın yollarını arıyorlar.

Şu ana kadar akıllarına gelen en iyi fikir "Netflix'te takılıyorum" türünden hikâyeler uydurmak.

Yaş olarak tüm siyasilerden daha büyük olan Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde Erdoğan'a gençlerden nasıl oy alacağını anlatıyordu:

"Z ya da Y kuşağından oy almak için şunları yapacaksın; bu gençler önce ne istiyor bunu bileceksin. Ne diyorsunuz diye soracaksın. Ben sana söyleyeyim. O kuşaktan oy alacaksan bu dediklerimi asla unutmayacaksın. Gençler asla baskıcı yönetim istemiyorlar. Özgürlük istiyorlar.

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Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatı boyunca girdiği onca seçimde bir kez bile yenemediği rakibine akıl vermesi ne tür bir özgüvenin ürünüdür, bilemiyorum.

Zira sandık sonuçları, Erdoğan'ın oyunu aldığı genç sayısının Kılıçdaroğlu'nun ikna ettiklerinden katbekat fazla olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Ancak anlaşılan o ki Kemal Bey, muhalefet lideri olduğu için Z kuşağının doğal idolü olduğuna inanmış.

CHP'nin genç bir parti kendisinin de özgürlükçü bir siyasi olduğunu dolayısıyla Z kuşağının oyunun cepte olduğunu sanıyor.

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