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    • 05.07.2020 11:32
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    Müdürü , örgütlerle mücadeleye hızlı başladı!

    Göreve başladığında "Terörle ve suç örgütleriyle kararlı mücadele" mesajı veren Müdürü , talimatlarını verdiği seri operasyonlarla mesaisine hızlı başladı. 14 günlük süre içerisinde terör örgütlerine düzenlenen şafak baskınlarında 92 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılara da beş milyon liralık seri operasyonlar düzenlendi. Kaçakçılık suçlarına karışan 202 şüpheli yakalandı. İki haftada kaçakçılara ve terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 294 kişi gözaltına alındı.Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in özel haberi...

    Örgütlerle mücadeleye seri baskınlar! 294 kişi yakalandı

    23 Haziran Salı günü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevini teslim alan ve "Başta terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere her türlü suç odaklarına yönelik mücadelemiz devam edecektir" açıklamasını yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul'daki mesaisine hızlı başladı.

    14 günlük sürede PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine düzenlenen seri şafak operasyonlarının toplamında 92 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda örgütsel dokümana da incelenmek üzere el konuldu.

    KAÇAKÇILARA DA RAHAT YOK

    Bölücü terör örgütü PKK başta olmak bütün suç unsurlarına finans sağlayan kaçakçılara ve çetelere de iki haftalık sürede seri operasyonlar düzenlendi. Kaçakçılık operasyonlarının toplamında da 202 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Bölücü terör örgütü PKK'nın en önemli finans kaynakları arasında olan kaçak tütün başta olmak üzere toplam değeri beş milyon lira olan kaçak malzeme ve ürün ele geçirildi.

    İki haftada kaçakçılara ve terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 294 kişi gözaltına alındı.

    SABAH/ EMİR SOMER
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