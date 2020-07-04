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    • 04.07.2020 23:33
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    Sağlık Bakanı 'dan düğün uyarısı: Meydanı gelinle damada bırakın

    Sağlık Bakanı , düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı haberlerinin geldiğini belirterek, "Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler" dedi.

    Bakan Koca: Meydanı gelinle damada bırakın

    Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    Bakan Koca, düğünlerde sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulmadığı yönünde haberler aldığını belirtti.

    Pistlerin gelin ve damada bırakılması yönünde uyarıda bulunan Koca, "Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler" dedi.

    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı

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