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Projenin kalan kısımları da tamamlandığında Konya'da su ile buluşturacağımız alan 11 milyon dekardır.

Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15 milyon dekarlık alanın sulamasını yapmasını hedefliyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız.



Pandemi döneminde iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi sağlık diğeri gıdadır. Elimizdeki imkanları bu süreçte pek çok dost ve kardeş ülke ile de paylaştık. Pek çok ülkede temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık.



Yaşadığımız tecrübe bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamızı sağlamıştır.

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