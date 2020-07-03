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    • 03.07.2020 17:16
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    Başkan Erdoğan'dan 'nin açılışında önemli açıklamalar

    Başkan , 'nin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Ülkemizde son yıllarda hayata geçirdiğimiz pek çok dev projenin fikir babası olan Abdülhamid Han, Ovası sulamasının da temellerini atan kişidir." dedi.

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    Başkan , 'nin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Projenin kalan kısımları da tamamlandığında 'da su ile buluşturacağımız alan 11 milyon dekardır.

    Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15 milyon dekarlık alanın sulamasını yapmasını hedefliyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız.

    Pandemi döneminde iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi sağlık diğeri gıdadır. Elimizdeki imkanları bu süreçte pek çok dost ve kardeş ülke ile de paylaştık. Pek çok ülkede temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık.

    Yaşadığımız tecrübe bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamızı sağlamıştır.

    AYRINTILAR GELİYOR...
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