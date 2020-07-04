4 Temmuz korona tablosu akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünün güncel verilerini açıklayıp açıklamadığını öğrenmek istiyor. Dün açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 203 bin 456, toplam can kaybı 5 bin 186 oldu. Peki, corona virüs vaka, iyileşen ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

KORONAVİRÜS VAKA, İYİLEŞEN VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.