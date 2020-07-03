Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin benüz bir bilgi bulunmuyor. Patlamanın neden gerçekleştiğine ilişkin çok yönlü araştırma devam ediyor.

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Afet Kriminal İnceleme(AKİ) ekipleri çalışma başlattı.



