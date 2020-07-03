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    • 03.07.2020 23:07
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    uyardı: 12 saat dışarı çıkmayın

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hendek'te bir fabrikasında meydana gelen nın ardından sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. , havaya karışan lara karşı tedbirli olunmasını ve fabrika çevresinde yaşayan vatandaşların en az 12 saat dolana kadar dışarı çıkmamalarını söyledi.

    Bakan Koca uyardı: 12 saat dışarı çıkmayın

    Hendek'te fabrikasında meydana geldi. Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken 108 kişinin de yaralandığı açıklandı. Patlamanın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan sosyal medya hesabından '' uyarısında bulundu.

    "EN AZ 12 SAAT DIŞARI ÇIKMAYIN"

    Twitter üzerinden açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

    ''Sakarya Hendek'te, havai fişek fabrikasındaki patlamaya yakın bölgelerde, havaya karışan zehirli gazlara karşı tedbirli olmalıyız. En az 12 saat dolana kadar dışarı çıkılmamasını, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını, klimaların çalıştırılmamasını öneriyoruz''

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