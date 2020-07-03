Bakan Koca uyardı: 12 saat dışarı çıkmayın

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken 108 kişinin de yaralandığı açıklandı. Patlamanın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Bakan Koca sosyal medya hesabından 'zehirli gaz' uyarısında bulundu.

"EN AZ 12 SAAT DIŞARI ÇIKMAYIN"

Twitter üzerinden açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

''Sakarya Hendek'te, havai fişek fabrikasındaki patlamaya yakın bölgelerde, havaya karışan zehirli gazlara karşı tedbirli olmalıyız. En az 12 saat dolana kadar dışarı çıkılmamasını, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını, klimaların çalıştırılmamasını öneriyoruz''