İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan, sosyal medya üzerinden 'DEAŞ' ve 'HTŞ/FEC/NC' silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerini övücü nitelikte paylaşımlarda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre dün Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Ümraniye, Avcılar, Üsküdar, Fatih, Küçükçekmece ilçelerinde toplam 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde, 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 2 adet fişek, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan 9'u YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kapsamında deport işlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildi. 8 şahsın ise işlemleri devam ediyor.

SABAH/ SEMA ALİM DALGIÇ