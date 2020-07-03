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    • 03.07.2020 14:46
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    'da terör örgütüne destek verici paylaşımlarda bulunan şahıslar gözaltına alındı!

    Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüne destek verici paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 8 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 9’unun deport işlemlerinin 8 şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Sabah Gazetesi'nden Sema Salim Dalgıç'ın özel haberi...

    İstanbul’da DEAŞ’a büyük darbe!

    Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan, sosyal medya üzerinden '' ve 'HTŞ/FEC/NC' silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerini övücü nitelikte paylaşımlarda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre dün , Bağcılar, , Ümraniye, Avcılar, Üsküdar, Fatih, ilçelerinde toplam 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde, 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 2 adet fişek, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan 9'u YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kapsamında deport işlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildi. 8 şahsın ise işlemleri devam ediyor.

    SABAH/ SEMA ALİM DALGIÇ

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