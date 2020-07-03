Başkan Erdoğan, "Libya'da meşru ve var olan hükümetle aramızdaki çalışmaların ciddi ve kararlılık içinde sürdürülmesi lazım, yapılan iş budur." dedi.



Erdoğan, "Savunma Bakanım oraya gitmiş durumda. Orada yapacakları çalışmayla Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içinde sürdürelim istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Ayrıca Katar ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Katar ziyareti, şu Kovid-19'dan sonra yurt dışına ilk ziyaretim oldu. Bölge ülkeleri ile olan tüm konuları Sayın Temim ile ele aldık." mesajını verdi.