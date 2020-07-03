'DIŞARIDAN YEMEYİ TERCİH ETMİYORUM'

Virüs nedeniyle dışarıdan yemek yemeği tercih etmediğini belirten Zeynep Kereci (27), "Ben dışarıdan yemek yemeği tercih etmiyorum. Şu an kardeşim dışarıdan yemek istediği için ona alacağız. Şu an virüsün de dışarıda yemememde etkisi var ancak eşim kasap olduğu için et ürünlerini getiriyor. Kendimiz evde yapıp yiyoruz" diye konuştu.

Yavuz Şimşek (42) de "Güvendiğimiz yerlerde yemek yiyorum. Eğer güvenmiyorsam oradan yemek yemem ancak elbette virüsten dolayı tedirginiz" derken, koronavirüs önlemi amaçlı dışarıdan yemek yemediğini belirten Hümeyra Tatar (27), "Dışarıdan yemek yemiyorum. Aslında virüsten korkmuyorum, sadece dikkat ediyorum. Bence gıdadan virüs bulaşmaz, sadece yediğimiz yerdeki temizlik konusunu ihmal ediyorlarsa işte evet o zaman bulaşır" dedi. Gıdadan virüsün bulaşma ihtimaline karşı dışarıdan yemek yemediğini dile getiren Dilara Güneş (27), "Restoranlar kapandı sonra tekrar açıldı. Açılsa da yemek yememeye devam ettim. Elimizle dokunup ağzımıza götürdüğümüzde bulaşan virüsün gıdadan da bulaşabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.