TBMM'den 'Netflix' iddialarına yanıt!

Netflix'in de aralarında bulunduğu bazı sitelerin 'TBMM'de engellendiği' iddialarına ilişkin TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından bilgi notu paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, "Kurum genelinde 2019 yılından bu yana film, dizi vb sitelere çeşitli erişim kısıtlaması zaten uygulanmakta olup, söz konusu kısıtlamanın, sosyal medya ile ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İşte TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklama:

Milletvekillerinin internet erişiminde zorluk yaşadıkları yönündeki şikayetler üzerine yapılan testlerde, herhangi bir içerik üretmeyen ve bireysel abonelik üzerinden işleyen platformların mesai saatleri içinde yoğun olarak kullanıldığı tespit edilmiş ve bu nedenle de Mart 2020'de, idari personel için, aralarında Netflix'in de bulunduğu sitelere erişim kısıtlamasına gidilmiştir.

"SOSYAL MEDYA İLE İLGİLİ DÜZENLEME TARTIŞMALARIYLA HERHANGİ BİR BAĞLANTISI YOK"

Meclis'in internet kapasitesinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar sırasında, bu tür platformların yoğun kullanımının devam ettiği ve internet kapasitesini büyük oranda etkilediğinin anlaşılması üzerine de kısıtlama, 26 Haziran Cuma gününden itibaren tüm kurum geneline uygulanmıştır.

Kurum genelinde 2019 yılından bu yana film, dizi vb sitelere çeşitli erişim kısıtlaması zaten uygulanmakta olup, söz konusu kısıtlamanın, sosyal medya ile ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.