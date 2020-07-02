



Rapordaki bilgilere göre, 28 Haziran itibarıyla toplam 3 milyon 297 bin 509 test yapıldı. 1-28 Haziran arasındaki test sayısı da 1 milyon 253 bin 88 oldu.

Türkiye'de toplam 198 bin 284 laboratuvar onaylı Kovid-19 vakası bulunurken, vefat edenlerin sayısı da 5 bin 97 olarak kayıtlara geçti.

1-28 Haziran'ı kapsayan 28 günde 34 bin 387, 15-28 Haziran'ı kapsayan 14 günde 19 bin 560, 22-28 Haziran'ı kapsayan 7 günde de 9 bin 828 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Aynı tarihler aralığında koronavirüsten 28 günde 557, 14 günde 290, 7 günde de 147 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 sebebiyle toplamda hastaneye yatış sayısı 105 bin 416 oldu. Hastaneye yatışların yüzde 21,1'i 1-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti.





