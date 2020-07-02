Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.07.2020 00:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2020 01:26
    ABONE OL

    Son dakika: 'tan ziyaretine ilişkin açıklama

    , ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, " liderliğinde Katar’a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.


    , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.




    Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar'a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Katar ziyaretine ilişkin o paylaşımı
    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Katar ziyaretine ilişkin açıklama
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri