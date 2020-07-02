KİMLER PEDAGOJİK FORMASYONA BAŞVURABİLİR?

Formasyon için öncelikle MEB tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimi alabilen bölümlerden birini okumanız veya okuyor olmanız lazım. Eğer hala okuyorsanız bu bölümde en az 2 yarıyıl bitirmiş olmanız lazım. Formasyon eğitimi alabilen bir bölümde okuyup okumadığınızı MEB'den bakabilirsiniz. Ayrıca akademik ortalama, üniversiteye giriş puanı, disiplin geçmişi gibi birtakım koşullarında uyumlu olmazı gerekiyor. Eğer lisans mezunuysanız, mezuniyet ortalamanız en az 2,5/4 olması lazım. Bu eğitim için ayrıca YÖK tarafından belirlenmiş üniversitelerden birinde okumanız gerekiyor. Her sene YÖK tarafından belirlenen bu üniversitelere listeler gönderiliyor. Bu listelerde hangi bölümden kaç kişi bu alınacağı yazıyor.

FORMASYON EĞİTİMİ NE KADAR SÜRER?

Öğrencilerin eğitim durumuna göre bu süre değişiklik göstermektedir. Lisans mezunları için iki yarıyıl, birinci sınıf öğrencileri için altı yarıyıl, ikinci sınıf öğrencileri için dört yarıyıl, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için ise bu süre iki yarıyıldır.