'KONUŞACAĞI İÇİN...'

"O dere daha önce aranmış mıydı?" diye soran Müge Anlı'ya cevap olarak; "Dere aranmadı da derenin yanından biz geçtik, emniyet personeli ve akrabalarımla da geçtik ama biz bir şey görmedik derenin üst tarafları arandı dereye en son girildi" şeklinde açıklamalar yapan babanın ardından babaanne İkranur'un o dereye kendinin inme şansı olmadığını yetişkinlerin bile tek başına inemeyeceklerini ifade eti.

"İKRANUR'UN KAYBOLDUĞU SIRADA ÇOCUK ÇIĞLIĞI SESİ DUYDUM"

Kamelyada otururken kız çocuğu çığlık sesini üç kez duyduğunu ifade eden İbrahim Gündoğdu, minik İkranur'un kaybolduğu dakikalarla aynı anda o sesi duyduğunu ifade etti. Aynı zamanda sesin geldiği yeri de ekiplere gösteren görgü tanıdığı jandarma ekiplerine ihbarda bulunurken bölgeye giden ekipler erkek botu izi buldu.

"Benimkisi Ahmetli köyü merkez sesin geldiği gel bulunduğum yer ile sesin geldiği yer arasında 1,5 km var." diyen isim saat 8 civarı çığlık sesi duyduğunu söylemesinin üzerine Müge Anlı, en önemli delillerden bir tanesinin bu saat dilimi olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Müge Anlı canlı yayınında minik İkranur'u dere yatağına kimin ya da kimlerin götürdüğü araştırılırken küçük kızın oraya tek başına gidemeyeceğinin de vurgusu yapıldı.