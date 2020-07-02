"UCUZ İŞ EKİPMANLARI İŞÇİ ÖLÜMLERİNE NEDEN OLMAKTADIR"

İş kazalarının yaşanmasının ana sebebinin iş verenlerin ucuz malzeme alımından kaynaklandığını aktaran Narin, "Ölümlerin yaşanmaması için özellikle iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının seçiminde daha çok nitelikli ekipmanların tercih edilmesi gerekirken, iş verenler tarafından ucuz malzeme seçimi yapılması ile birlikte yüzlerce işçinin ölümüne neden olmaktadır. Mesleki eğitimler de bu konuda çok önemlidir ve bunun uygulanması gerekmektedir. Fakat inşaat iş kollarında çalışanların mesleki eğitimlerinin tamamlamaması ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaması da iş kazaların da önemli bir faktör olarak önümüze çıkmaktadır" diye konuştu.