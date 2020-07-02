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    • 02.07.2020 12:29
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    'nda suçüstü yakalanmışlardı! 8 'lıya !

    Son dakika haberleri... 'nda suçüstü yakalanarak getirildikleri 'da tutuklanan 8 /'lı terörist ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

    Suçüstü yakalanmışlardı! 8 PKK'lıya müebbet hapis!

    6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu Suriyeli sanıklar İbrahim Halaf, Mahmud Eddahir, Fendi Ahmed, Ali Sellum, Ahmet Utman, Ahmed Hamdullah, Ala Umedi ile Mahmud Hamed katıldı.

    Sanıklar, tercüman aracılığıyla yaptıkları savunmada örgütle bağlarının olmadığını iddia etti.

    Duruşma savcısı, sanıkların uzun süredir aktif silah kullanan örgüt mensupları olduklarının delillerle tespit edildiğini belirtti.

    Savcı, sanıkların, terör örgütü /'ya karşı yürütülen 'nda örgüt saflarındayken suçüstü yakalandıklarını kaydederek, cezalandırılmalarını istedi.

    Mahkeme heyeti, 8 sanığa "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış cezası verdi.

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