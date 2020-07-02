MSÜ tercihleri ve taban puanları ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi alımları için heyecan devam ediyor. MSÜ sınavları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarının ardından binlerce öğrenci MSÜ tercihleri nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından astsubay ve subay adayları, okul tercihlerini yapmaları gerekiyor. Askeri öğrenciler tarafından yapılan tercihler, 2'nci aşamaya çağrılmalarına adına büyük önem taşır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
MSÜ sınavı tercih aşamasında belirlenen tarihler arasında, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bağlı Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfası üzerinden tercihlerini yapmaları lazımdır. Adaylar aynı zamanda MSÜ tercihlerini ve tercih süreçlerinin kontrollerini Milli Savunma Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirler.
Adaylar tercihlerini Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları olmak üzere iki okul türünden yapabilirler. MSÜ tercihleri bağlamında Harp okulları kapsamında tercih yapılabilen okul türleri şu şekilde sıralanabilir:
Kara Harp Okulu (KHO)
Deniz Harp Okulu (DHO)
Hava Harp Okulu (HHO)
Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okullarında eğitim almaların rağmen ayrı bir bölümü oluşturmaktadır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları arasından tercih edilebilen okul türleri ise şu şekilde listelenmiştir:
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb. MYO)
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb. MYO)
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb. MYO)
Sahil Güvenlik
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb. MYO) (Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girmeleri şartı mevcuttur.)
MSÜ sınav tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemlerinde adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınır.
Adayların tercih yaparken; okula tercih sırasına göre yerleştirileceğini, yerleştirme işlemlerinin son 5 iş günü içinde Aday Değerlendirme Puanı dikkate alınarak ilk tercihlerinin dışında yapılan tercihlerini de yerleşebileceklerini unutmamaları gerekir.
MSÜ TABAN-TAVAN PUANLARI NEDİR?
Bando Asb.MYO 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.
Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.
Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.
2'nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü
KHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
DHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2019-MSÜ Sözel Puanı
2019 MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2019-MSÜ Sözel Puanı
2019 MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2019-MSÜ Sözel Puanı
2019 MSÜ Genel Puanı
MSÜ 2'NCİ AŞAMA ÇAĞRILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında, 2'nci seçim aşamalarına katılım amacıyla yapılacak çağrı MSÜ internet sitesi üzerinden yayınlanır. 2'nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilan edilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığının Ankara'daki merkezinde hazır bulunmalıdır.
Öğrencilerin 2'nci seçim aşamalarındaki adımlar ve mülakat sayesinde Aday Değerlendirme Puanı oluşturulur. Adaylar, tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri de dikkate alınarak yerleştirilir.