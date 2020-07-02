MSÜ tercihleri ve taban puanları ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi alımları için heyecan devam ediyor. MSÜ sınavları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarının ardından binlerce öğrenci MSÜ tercihleri nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından astsubay ve subay adayları, okul tercihlerini yapmaları gerekiyor. Askeri öğrenciler tarafından yapılan tercihler, 2'nci aşamaya çağrılmalarına adına büyük önem taşır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de