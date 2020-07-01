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    • 01.07.2020 14:10
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    "dünya aralıksız en uzun süre yönetme rekoru" ile Guinness'te

    ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. , yaptığı açıklamada,'nin "dünya aralıksız en uzun süre yönetme rekoru" ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini duyurdu.

    TBMM Guinness'te

    Eski Başkanvekili 'ün aralıksız 8 saat 13 dakika yönettiği 'un 2019'daki birleşimi, Guinness rekoru olarak tescil edildi.

    ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. , yaptığı açıklamada, Bakanlığı ve bütçelerinin görüşüldüğü TBMM'nin 27. Dönem, 3. Yasama Yılı, 15 Aralık 2019 tarihli 34'üncü birleşiminin, TBMM Başkanvekili Gök tarafından yönetildiğini anımsattı.

    Genel Kurul'un söz konusu birleşiminde, siyasi partiler adına 38 milletvekili, bakanlıklar adına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bütçeleri üzerinde konuştuğunu hatırlatan Kural, Başkanvekili Gök'ün herhangi bir ihtiyaç molası vermeden kesintisiz 8 saat 13 dakika yönettiği oturumun, 15 Aralık 2019 sabah saat 11.03'te başladığını, akşam saat 19.16'da sona erdiğini dile getirdi.

    Kural, oturumun tüm kayıtları ve belgeleri incelenerek, "Dünya Aralıksız En Uzun Süre Yönetme Rekoru (Tek oturum)" olarak TBMM Başkanvekili Gök adına 8 saat 13 dakika olarak tescil edildiğini bildirdi.

    Ankara Milletvekili Levent Gök, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, gelişmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Meclis'imizin 100. yılını kutladığımız bu yıl için TBMM adına bir farkındalık yaratmak benim için mutluluk verici olmuştur." diye konuştu.

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