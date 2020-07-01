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    • 01.07.2020 22:28
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    Son dakika: Türkiye'den 'ya kritik ziyaret

    Son dakika herine göre, Dışişleri Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı yarın 'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

    Türkiye'den Almanya'ya kritik ziyaret

    Dışişleri Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı yarın 'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ile Ersoy'un, Sağlık Bakanlığından üst düzey yetkililerin de yer aldığı bir heyetle Almanya'ya yarın çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtildi.

    BAŞTA TURİZM OLMAK ÜZERE İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK
    Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle mücadelede iş birliğinin yanı sıra turizm başta olmak üzere ikili ilişkiler, Almanya'nın Avrupa Birliği () Dönem Başkanlığı bağlamında Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı bildirildi.

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