Ukraynalılar geliyor: İlk kafile yarın Antalya’da

en fazla misafirgönderen üçüncüpazar konumundakiUkrayna'dan, yarındanitibaren uçuşlarınbaşlamasıyla ilk turistkafileleri gelecek.Ukrayna'nın AntalyaKonsolosu ViacheslavKhomenko, Ukrayna'nınçeşitli şehirlerindenturistler beklediklerinisöyledi. VatandaşlarınınAntalya'ya çok sıcakbaktığını belirtenKhomenko, "Güneş,deniz, Türk milletininmisafirperverliği veher şey dahil konseptisayesinde, yıldanyıla gelen Ukraynalısayısı artıyor" dedi.Dünya Kardeş ŞehirlerTurizm Birliği GenelSekreteri Hüseyin Baraner de bu uçuşların güzel bir başlangıç olacağını kaydederek, "Ukraynalılar'ın gelişleriyle beraber, oteller yüksek hizmet kabiliyetini dünyaya sergilerse bu, diğer ülkeleri de tetikler" diye konuştu.