Ukraynalılar geliyor: İlk kafile yarın Antalya’da

Antalya'ya en fazla misafir gönderen üçüncü pazar konumundaki Ukrayna'dan, yarından itibaren uçuşların başlamasıyla ilk turist kafileleri gelecek. Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, Ukrayna'nın çeşitli şehirlerinden turistler beklediklerini söyledi. Vatandaşlarının Antalya'ya çok sıcak baktığını belirten Khomenko, "Güneş, deniz, Türk milletinin misafirperverliği ve her şey dahil konsepti sayesinde, yıldan yıla gelen Ukraynalı sayısı artıyor" dedi. Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner de bu uçuşların güzel bir başlangıç olacağını kaydederek, "Ukraynalılar'ın gelişleriyle beraber, oteller yüksek hizmet kabiliyetini dünyaya sergilerse bu, diğer ülkeleri de tetikler" diye konuştu.