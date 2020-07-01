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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bakan Albayrak'a destek paylaşımı: Hesabını elbette soracağız

    Son dakika haberine göre, Başkan , kızı ve damadı 'a yapılan ahlaksız saldırılara karşı sosyal medya hesabı üzerinden destek paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan paylaştığı mesajda, "Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız." ifadelerine yer verdi.



    Başkan , kızı ve damadı 'a yapılan
    ahlaksız saldırılara karşı sosyal medya hesabı üzerinden destek paylaşımında bulundu.



    Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız.

    Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız." ifadelerine yer verdi.

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