Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.07.2020 00:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2020 00:07
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan Albayrak ve ailesine yapılan yla ilgili flaş gelişme: 1 kişi daha gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı ve eşi 'ın çocuk sevincine da yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili 'da bir kişi daha gözaltına alındı.

    Albayrak ailesine çirkin saldırıyla ilgili flaş gelişme

    Hazine ve Maliye Bakanı ve eşi 'ın çocuk sevincine da yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili 'da bir kişi daha gözaltına alındı.


    1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çirkin paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları tespit edildi. Yapılan soruşturmada İstanbul'da 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltında olan 5 kişiden dördü serbest bırakılırken, 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltında olan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Albayrak ve ailesine yapılan çirkin saldırıyla ilgili flaş gelişme: 1 kişi daha gözaltına alındı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri