Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından "Bir sürprizimiz var, beklemede kalın geliyor" paylaşımında bulundu. Demir, 25 dakika sonra ise yeni paylaşım yaparak, başkanlık öncülüğünde, Roketsan'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma sisteminin yeni üyesi 'SUNGUR'un, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır olduğunu duyurdu.