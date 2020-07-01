1 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar şu saatlerde yoğunluk kazandı. Geçen hafta yapılan çekilişte 6 bilen 2 kişi 1 milyon 360 biner lira kazandı ikramiyenin sahibi olmuştu. Gözler akşam saatlerinden itibaren haftanın şanslı sayılarına çevrildi. Sayısal Loto oynayan kişiler sonuçları öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Milli Piyango İdaresi 21.45'teki çekilişin ardından noter huzurunda sonuçları açıkladı. İşte haftanın kazanan numaraları...
1 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
6 - 7 - 13 - 17 - 18 - 38
SAYISAL LOTO NEDİR?
Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.
SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
CUMARTESİ GÜNÜ KİM NE KADAR İKRAMİYE KAZANDI?
Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1335. çekilişinde kazandıran numaralar 5, 11, 24, 30, 39 ve 41 olarak belirlendi.
Çekilişte 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 360 bin 302'şer lira kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı 6 şanslı numarayı bilen 1 kişi, 1 milyon 687 bin 521 lira kazandı.