Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.07.2020 21:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2020 21:40
    ABONE OL

    1 Temmuz çekiliş sonuçları! Bu hafta Şans Topu'nda kazanan numaralar hangileri oldu?

    1 Temmuz çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar şu saatlerde yoğunluk kazandı. Geçen hafta yapılan çekilişte 5 artı 1 bilen 4 kişi 424 bin 644 lira 5'er kuruşluk ikramiyenin sahibi olmuştu. Gözler akşam saatlerinden itibaren haftanın şanslı sayılarına çevrildi. Şans Topu oynayan kişiler sonuçları öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Milli Piyango İdaresi 21.15'teki çekilişin ardından noter huzurunda sonuçları açıkladı. İşte haftanın kazanan numaraları...

    1 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

    1 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle belirlendi. Bugün Milli Piyango İdaresi tarafından 21.15'te gerçekleştirilen çekilişlerin ardından Şans Topu'nda haftanın kazanan sayıları netlik kazandı. Geçen hafta yapılan çekilişte 5 artı 1 bilen 4 kişinin 424 bin 644 lira 5'er kuruşluk ikramiye kazandığı duyurulmuştu. Peki, 1 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre hangi talihli numaralar ikramiye kazandı? İşte o sayıların listesi

    1 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    9 - 12 - 14 - 23 - 30 ve +4

    ŞANS TOPU NEDİR?

    Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

    ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

    Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

    Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

    (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

    (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

    (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

    Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

    GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?

    1 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları loto oynayanlar tarafından sorgulanıyor.

    Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 993. çekilişinde kazandıran numaralar 1, 17, 20, 25, 34 ve artı 8 olarak belirlendi.

    Çekilişte 5 artı 1 bilen 4 kişi 424 bin 644 lira 5'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

    Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 163 bin 378 liralık ikramiye devretti.
    Haberler Güncel 1 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları! Bu hafta Şans Topu'nda kazanan numaralar hangileri oldu?
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri