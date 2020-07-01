1 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle belirlendi. Bugün Milli Piyango İdaresi tarafından 21.15'te gerçekleştirilen çekilişlerin ardından Şans Topu'nda haftanın kazanan sayıları netlik kazandı. Geçen hafta yapılan çekilişte 5 artı 1 bilen 4 kişinin 424 bin 644 lira 5'er kuruşluk ikramiye kazandığı duyurulmuştu. Peki, 1 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre hangi talihli numaralar ikramiye kazandı? İşte o sayıların listesi

1 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9 - 12 - 14 - 23 - 30 ve +4