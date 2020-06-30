Çene, kanser cerrahisi planlanan hastalar, transplantasyon yapılacaklar ile genel anestezi gerektiren cerrahi hastalardan PCR testi istenecek. Asemptomatik olup bilinen veya şüphe edilen Kovid-19 hasta ile teması olmayan hastalarda son 14 gündeki yeni vaka görülme sıklığının yüzde 2'nin altında olduğu bölgelerde test önerilmeyecek.

Bu oran son 14 gün içindeki toplam yeni vaka sayısının risk altındaki nüfusa oranı şeklinde hesaplanacak. Ancak bu hastalar son 14 gündeki yeni vaka görülme sıklığının yüzde 2'nin üstünde olduğu bölgelerde ise test önerilecek.