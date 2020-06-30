Bataklıkta yeni gelişme! Milyonluk araçlar böyle sergilendi

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu "Bataklık" kapsamında, İstanbul'da aralarında kırmızı bültenle aranan örgüt elebaşları Nejat D. ve Çetin G.'nin de bulunduğu 38 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde "örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile bu suçtan elde edilen gelirlerden kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçları kapsamında çalışma başlatıldığı hatırlatıldı.