Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 29 Haziran yeni tip koronavirüs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadeleriner yer verdi.
Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/LI94EaaV3H— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2020
Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadeleriner yer verdi.