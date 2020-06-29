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    • 29.06.2020 20:09
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    Son dakika: Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Twitter üzerinden yeni tip vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1214 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809 oldu.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    Twitter üzerinden yeni tip vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.














    Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadeleriner yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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