Konserler ne zaman başlayacak? 2020 konserlerde alınacak önlemler neler?

KONSERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konserlerin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir tarih verilmedi. Ancak sayı kısıtlamasıyla açık hava konserlerinin Temmuz ayında yapılacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre konserleri izlemek maskeyle zorunlu olacak.

2020 KONSERLERDE ALINACAK ÖNLEMLER NELER?

"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek, rehbere "Açık alanlarda yapılacak konserlerde alınması gereken önlemler" başlığı eklendi.

"Açık alanlarda yapılacak konserlerde önlem alınmadığı takdirde yakın temasın olabileceği, sosyal mesafe korunamayacağından Kovid-19 bulaşma açısından riskli olduğu" uyarısına yer verilen rehberde, biletlere ilişkin tüm aşamaların, olabildiğince online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenmesi, online satış seçeneğinin muhakkak bulunması gerektiğinin altı çizildi.

Rehberde, online biletlerin, konser girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya kare kodlu olmasına önem verilmesine dikkat çekilerek, öne çıkan diğer tedbirler şöyle sıralandı: