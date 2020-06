İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eşcinsel sapkınlık olan LGBT'yi eleştirdiği için Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı hedef alan Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu'na (IFRC) sert tepki gösterdi.

Altun Twitter üzerinden İngilizce olarak yaptığı açıklamada, IFRC'nin LGBT proparagandası yaptığını ve hayatını dünya çocuklarına adamış olan Kerem Kınık'ı hedef aldığını belirtti. Altun "Susturulmayacağız" dedi.

LGBT propaganda poses a grave threat to freedom of speech.@ifrc became complicit in that attack by targeting @drkerem — a doctor who devoted his entire life to protecting children around the world.



We won't be silenced!