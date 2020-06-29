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    • 29.06.2020 21:57
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    Fahretin Altun'dan sapkınlığı üzerinden Başkanı 'ı hedef alan IFRC'ye tepki!

    İletişim Başkanı , sapkınlığını eleştirdiği için Başkanı 'ı hedef alan Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu'na (IFRC) sert tepki gösterdi.

    Altun'dan IFRC'ye tepki!

    İletişim Başkanı , eşcinsel sapkınlık olan 'yi eleştirdiği için Başkanı 'ı hedef alan Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu'na (IFRC) sert tepki gösterdi.

    Altun Twitter üzerinden İngilizce olarak yaptığı açıklamada, IFRC'nin LGBT proparagandası yaptığını ve hayatını dünya çocuklarına adamış olan Kerem Kınık'ı hedef aldığını belirtti. Altun "Susturulmayacağız" dedi.

    KINIK SAPKINLIĞA TEPKİ GÖSTERMİŞTİİ
    Kızılay Başkanı Kerem Kınık LGBT sapkınlığa sert tepki göstermiş, "İnsanlık onurunu çiğnetmeyeceğiz. Fıtratı ve çocuklarımızın ruh sağlığını koruyacağız. Sağlıklı yaradılışı bozan ve iletişim gücü ile anormali normal gibi gösterip pedofilik hayalleri çağdaşlık diye gencecik zihinlere zerk eden her kim olursa olsun mücadele edeceğiz. Yok öyle!" ifadelerini kullanmıştı. Kınık bu açıklamasının ardından Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından hedef alınmıştı!

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