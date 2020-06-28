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    • 28.06.2020 18:23
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    Şehit edilen işçilerin faili olan 'lı 3 terörist artık yaşamıyor

    İçişleri, " kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.

    Şehit işçilerin intikamı alındı

    İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, polis ve jandarma özel harekat ile jandarma komando birliklerince ortak düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, "3" terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

    Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran'da Belbuka yaylasında yol yapım çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 2 işçinin şehit olduğu saldırının faillerinden olduğu tespit edilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.    " ifadeleri kullanıldı.
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