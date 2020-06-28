2020 Veterinerlik taban puanları başarı sıralaması sorgulama! Veterinerlik Fakültesi kaç puan?

Veterinerlik taban puanları başarı sıralaması! 2020 Veterinerlik Fakültesi bölümleri kaç puan? YKS sınavlarının sona ermesiyle birlikte sınava giren öğrenciler bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamasını merak ediyor. Puan hesaplaması yapan öğrenciler hangi bölüm için kaç puan gerektiğini merak ediyor. En çok tercih edilen bölümlerden birisi olan Veterinerlik puanları da arama motorlarında sorgulanıyor. Veterinerlik taban puanları başarı sıralaması nedir? Veterinerlik Fakültesi kaç puan? İşte merak edilen soruların yanıtları!
VETERİNERLİK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI!
2020 YKS sonrası tercih yapacak öğrenciler geçtiğimiz yılki puanları araştırıyor. yokatlas.yok.gov.tr adresinden geçtiğimiz yılki taban puanlar ve başarı sıralamaları duyurulmuştu. İşte, Veterinerlik Fakültesi taban puanları başarı sıralaması!
VETERİNERLİK TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:
Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
Ortaöğtetim Başarı Puanı (OBP)
Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılacak.
TYT PUAN HESAPLAMA:
Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.
AYT PUAN HESAPLAMA:
YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.
SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.
EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.
SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.
DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.
Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP'yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.