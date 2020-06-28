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    • 28.06.2020 13:11
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    'dan "Tu-142" iddialara yanıt: İhlal etmedik

    , Alaska yakınlarında Rusya’ya ait 4 Tu-142 deniz keşif uçağının tarafsız nda uçtuğunu bildirdi. Rusya'nın mesajında, "Diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmedik" ifadeleri yer aldı.

    Rusya'dan iddialara yanıt: İhlal etmedik
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu'nun tarafsız nda 4 Tu-142 model uzun menzilli anti denizaltı uçağının görev yaptığı belirtilerek, Rus uçaklarına 'ye ait F-22 model savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedildi.

    Açıklamada, "Rus uçakları hava sahasını uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak kullandı. Uçaklar diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmedi." ifadeleri yer aldı.

    ABD Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska yakınlarında 'ya ait 4 Tu-142 tipi deniz keşif uçağına F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının önleme yaptığını bildirmişti. Rus uçaklarının Alaska kıyılarına 65 deniz mili kadar yaklaştığı ve bölgede yaklaşık 8 saat kaldığı belirtilmişti.

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