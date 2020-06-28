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    • 28.06.2020 12:46
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    MSB duyurdu: 'ta bir terörist etkisiz hale geitirldi!

    'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, 'ın kuzeyi bölgesinde tespit edilen 1 'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    MSB duyurdu: Etkisiz hale geitirldi!
    , 'ın kuzeyi bölgesinde tespit edilen 1 'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
    Haberler Güncel MSB duyurdu: Zap'ta bir terörist etkisiz hale geitirldi!
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