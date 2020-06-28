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    • 28.06.2020 19:42
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    Kozmik dairenin üyesi sözcülüğü yapanları uyardı

    Fetullahçı Terör Örgütü’nün en kritik kozmik davalarına bakan Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin üyesi sosyal medya hesabı üzerinden ’cüleri masum göstermek isteyenleri ikaz edip bir örnekle FETÖ tehlikesine bir kez daha dikkat çekti. İşte Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberinin detayları...

    FETÖ sözcülüğü yapanları uyardı

    yapılanmasını deşifre eden itirafçı mahrem imamlardan B.K, coğrafya öğretmenliğinden "sözleşmeli subayların imamlığı"na nasıl geldiğinin detaylarını güvenlik güçlerine açıklamıştı. Önemli açıklamalar yapan B.K'nın ifadeleri Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesi 'in de dikkatini çekti.

    İsa Çelik, Coğrafya öğretmeni olarak bilinen B.K'nın FETÖ'nün askeri mahrem imamlarından birisi olduğunu belirterek örgütü masum göstermek isteyenlere gönderme yaptı. Çelik, "Çaycı, çorbacı, öğretmen, gariban er söylemi ile FETÖ sözcülüğü ve savunuculuğu yapanlara; O coğrafya öğretmeni olmasının yanı sıra FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem imamı..."dedi.


    AZILI MİLİTANLARININ KOZMİK DAVALARINA BAKIYOR
    Fetullahçı Terör Örgütü'nün azılı militanlarının kozmik davalarının görüldüğü ilk derece mahkemesi Yargıtay 5. Ceza Dairesi 80 azılı FETÖ mensubunun görev suçu kapsamında ilk derece mahkemesi olarak yargılamalarını yapıyor.

    Dairede; Zekerya Öz, Aziz Takçı, Özcan Şişman, İlhan Karagöz, Muharrem Köse, Hikmet Usta, Mustafa Bilgili, ve Osman Şanal'ın da bulunduğu FETÖ'cü militanlar dairede dosyası bulunan isimler arasında.


    Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH



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