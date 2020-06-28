



HAKEDİŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR DÜZENLENMEDİ

Sayıştay raporunda yer alan ve belediyeden cevap istenen diğer yanlışlar ise şunlar oldu:

● Yapılan incelemelerde sözleşmede yer almayan ve işin tamamlanmasıyla ilgisi olmayan bazı imalat kalemlerinin yeni birim fiyat yapılarak işin bünyesine dahil edilip ödendiği tespit edildi.

● Geçici kabule dayanak olacak metraj ve hakkediş gibi evraklar düzenlenmeden kabul işlemlerinin yapıldığı belirlendi.

● Danışmanlık ve hizmet alım ihalelerinde kontrol teşkilatı ile kabul komisyonları hatalı oluşturuldu ve kontrol teşkilatı görevi için danışmanlık hizmet alımı yapıldı.







OPERA İHALESİ DE RAPORDA YER ALDI

Sayıştay raporunda Yeni Asır'ın İzmir'in 102 milyon lirasının buharlaştığını ortaya koyduğu Karşıyaka'daki opera binası ihalesi de yer aldı. İhalede sahne mekaniği işleri uzmanlık gerektirdiği için ihalenin iki kısma ayrıldığı belirtilen raporda, katılımcı 4 gruptan 3'ünün sahne mekaniği konusundaki özel ortağının iş deneyim şartlarını taşımadığı için elendiğine dikkat çekildi. Bu nedenle ihalenin 429 milyon lira ile en düşük teklif veren katılımcıdan 101.5 milyon lira fazla teklif veren konsorsiyuma verildiğine dikkat çekilen raporda, "Yani işin iki kısma ayrılarak sahne mekaniği için ayrı iş bitirme belgesi istenmesinin idareye maliyeti 101.5 milyon liradır. Bu uzman firma tarafından iş yapılması için belediye, yüzde 30 daha fazla maliyete katlanmak zorunda kalmıştır" denildi. Ancak sahne mekaniği işini üstlenen konsorsiyum ortağı Avusturyalı firmanın işten çekilmesi nedeniyle belediyenin tüm işi konsorsiyumun koordinatör ortağı firmaya devrettiğinin kaydedilen raporda, "Belediye için bu kadar yüksek maliyete sebebiyet veren koşulun devrine izin verilmesi kurum menfatleri açısından olumlu olmayacaktır" denildi.



ERHAN GÜLEÇ / YENİ ASIR