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    • 28.06.2020 08:15
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    Bilim insanları ilk kez açıkladı! Meğer sadece akciğerleri...

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip şu ana kadar 10 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs akciğerlere yerleşerek kişinin nefes almasını engelliyor. Gelen son dakika haberine göre ise koronavirüsün tek hedefi akciğerler değil. ABD’deki araştırmalara göre koronavirüs yalnızca akciğerleri değil başka organları da hedef alıyor. İşte detaylar…

    California'nın La Jolla bölgesindeki Scripps Translasyonel Araştırma Enstitüsü'nden doktor Eric Topol, "Başta sadece solunum yolu virüsü olduğunu düşündük. Ancak sonra pankreası, kalbi, karaciğeri, beyni, böbrekleri ve diğer organları da hedef aldığını gördük" açıklamasında bulundu.

    DİĞERLERİNDEN DAHA FARKLI
    Korona hastaları solunum yetmezliğinin yanı sıra felce yol açan kan pıhtılaşması ve birçok organa aynı anda saldıran aşırı enflamasyon sorunları yaşayabiliyor. Virüs baş ağrısı, baş dönmesi, tat ve koku kaybı gibi nörolojik komplikasyonlara da neden oluyor.

    COVID-19'un hastalarda yarattığı tahribatın etkisi yıllarca sürebilir. Chicago'daki Northwestern tıp merkezinden kardiyolog Sadiya Khan, hem semptomları hem de yol açtığı komplikasyonlar açısından diğer virüslerden farklı olduğunu söylüyor.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kurumu corona virüse dair yeni açıklamalar yaptı. CDC, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin dört yeni semptomu listeledi.

    CDC son olarak resmi Covid-19 semptomları listesini güncelledi. Kurumun listesine dört yeni belirti girerken, toplam semptom sayısı 11 oldu.

    YENİ 4 SEMPTOM
    Halsizlik, ishal, tıkanıklık ya da burun akıntısı ve son olarak mide bulantısı veya kusma Covid-19'un yeni semptomları arasında girdi.

    EN YAYGIN 11 BELİRTİ
    Ateş

    Öksürük

    Nefes darlığı

    Halsizlik

    Kas ya da beden ağrısı

    Baş ağrısı

    Tat ve koku kaybı

    Boğaz ağrısı

    Tıkanıklık veya burun akıntısı

    Mide bulantısı veya kusma

    İshal

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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