YKS sınavını atlatan milyonlarca öğrenci evlerinin yolunu tuttu ve internetten alacağı puanı ve gireceği üniversiteleri araştırmaya başladı. Bu anlamda doğru tercih yapmak için öğrencilerin işini kolaylaştıran YÖK Atlas tercih robotu ile; son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapmak mümkün. Peki 2020 yılında üniversitelerin taban-tavan puanları nasıl, kaç puanla hangi üniversite girilir? 320, 230, 250 puan ve 240 puanla hangi üniversiteler tercih edilebilir. 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
Doğru tercih yapmak için öğrencilerin işini kolaylaştıran tercih robotu ile; son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapmak mümkün.
Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca sonucu görüntüleyebileceksiniz.
2020 TABAN-TAVAN PUANLAR BELLİ OLDU MU?
2020 YKS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki linke tıklayarak 2019 yılı üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini görebilirsiniz.
2019 YKS TAVAN-TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KAÇ PUAN ALANLAR TERCİH YAPACAK?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler.
TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.
YKS 2020 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu yıl 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS yine 3 oturum halinde düzenleniyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT).
YKS sınav sonuçları ise 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.
TABAN PUAN NEDİR?
Taban puan, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türündeki puanıdır.
BAŞARI SIRASI NEDİR?
Başarı sırası, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türünde başarı sıralamasıdır. Yani bölüme en son giren kişinin belirtilen puan türünde kaçıncı sırada olduğunu ifade eder.
ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNİ ARAŞTIRIRKEN HANGİSİ ÖNEMLİ?
Puanların asıl amacı sizi yaklaşık 2 milyon kişi arasında sıralamaktır. Yani sınavda ne kadar yüksek puan alırsanız diğer adaylara göre o kadar önlerde olursunuz. Önlere doğru çıktıkça da tercihlerinizin tutma ihtimaliniz artar.
Tercih yaparken asıl kullanılan veri başarı sıralamasıdır. Yani başka bir deyişle; başarı sıralamanız belli olduktan sonra puanlara bakmanıza hiç gerek yok. Tercih yaparken veya bölümleri araştırırken düşünmeniz gereken ilgili bölümün popüleritesi (geçen yıla göre kontenjanı, talepler nasıl değişmiş gibi veriler) ve kendi başarı sıralamanızdır.
AYT PUAN HESAPLAMA:
YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.
SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.
EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.
SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.
DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.
Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP'yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.
YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?
YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.
Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.
1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.
Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.