Üniversiteye geçiş için yurt genelinde düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan TYT tamamlandı. Sınavda ter döken adaylar, YKS sonrası sosyal medyadan testler hakkında paylaşımlarda bulundu. İşte, YKS yorumları ve sınavın zorluk derecesine yönelik sosyal medya üzerinden gelen son yorumlar... YKS yorumları gelmeye devam ediyor. Sınavın arından öğrenciler, bazı sorulara dikkat çekiyor.YKS sonrası sosyal medya üzerinden sınav yorumlarında bulunan adaylar, sınavın zorluk durumlarına yönelik görüşlerini belirtti. Peki, bugün TYT oturumu tamamlanan YKS nasıl geçti? İşte, sınava giren adaylardan gelen YKS yorumları...
ÖĞRENCİLER TYT SINAVI İÇİN NE DİYOR?
TYT'ye katılan Emircan Özcan sınavın zorluk seviyesini değerlendirdi. Sınav genel olarak çok fazla zor olmadığı belirten Özcan, "Matematikte mantık sorularına ağırlık verilmiş. Yorumlayabilen öğrenci kolaylıkla çözebilirdi soruları. Türkçe'de paragraflar önceki seneye göre daha kısa geldi. Ama paragraflar çok karışıktı. Sürekli konudan konuya atlanılıyordu. Şıklar birbirinden çok farklıydı. Doğru cevabı bulunca şıklar arasında kalınmıyordu" dedi.
YKS ÜNİVERSİTE SINAVI NET HESAPLAMA PUAN HESAPLAMA! YKS SORULARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS TYT YORUMLARI
YKS yorumları gelmeye devam ediyor. Sınavın arından öğrenciler, bazı sorulara dikkat çekiyor.YKS sonrası sosyal medya üzerinden sınav yorumlarında bulunan adaylar, sınavın zorluk durumlarına yönelik görüşlerini belirtti. Peki, bugün TYT oturumu tamamlanan YKS nasıl geçti? İşte, sınava giren adaylardan gelen YKS yorumları
@Anadoluuu66
Matematikte sayisal mantik ve sozel mantik sorulari ozellikle ogrencileri zorlayacak tarzda ve paragraflar kullanilarak akil karistirmaya yonelik hazirlanmisti. Önceki yillarla paralel ama bir tik daha uzun ve dikkat gerektiren sorulardi. #yks20 #TYT2020 #TYT #YKS
@Anadoluuu66
Fen bilgisi sorulari genel olarak lise mufredatalina uygun temel fen bilimleri konularini iceren yorum agirlikli sorulardan olusuyordu. Hatali veya eksik soru goremedim. Acik ve anlasilirdi. Onceki yillarla paralel hazirlanmisti. #yks20 #TYT2020 #TYT #YKS
@Anadoluuu66
Sosyal bilimler sorulari bilgi ve yorumu birlikte iceren kolay orta zor ve cok zor seklinde homojen dagilmis sorulardan olusuyordu. Bazi sorularin uzunlugu goz korkutmus olabilir. Sarı boyalı ülke sorusu cok konusulacaktir.Din kulturu kisminda 1 soru cok uzundu #yks20 #TYT2020 #TYT #YKS
@Anadoluuu66
Genel olarak sinava baktigimizda belirleyici alan Türkçe ve ardindan Matematik olacaktir. Türkçe nin uzunlugu ve şıkların birbirine yakın oluşu matematigin ise bir tik zorlayici oluşu ögrencileri zorlamıştır ve vakit sıkıntısı yaratmıştır bence. #yks20 #TYT2020 #TYT #YKS
@Anadoluuu66
Fen ve Sosyal Bilgilerin cok fazla sıkıntı yaratacagini dusunmuyor ve duzenli-disiplinli calisanin rahatlikla yaptigini dusunuyorum. Yarin sayisal AYT ye girecegim. Sinavdan sonra fikirlerimi belirtecegim tum ogrencilere basarilar diliyorum. #yks20 #TYT2020 #TYT #YKS
@Anadoluuu66
Matematik zorulari bilgiden ziyade yorumlama becerisini, pratik dusunmeyi ve dikkati gerektiren mantik sorulari agırliktaydi. Heyecan yapmayan cok soru cozen ve pratik zeka kullanabilenlerin cozebilecegi tarzdaydi. Homojen dagilmisti ve problemler on plandaydi. #yks20 #TYT2020 #TYT #YKS
@Turuncuukedi
Yks türçe sorularını görünce türk olmadığıma kanaat getirdim#yks20 #TYT2020 #TYT #YKS
@rana_kilicc
Arkadaşlar şunu unutmayın ki ; Her ne kadar denemelerde hep yan sorularda harcanmış olsanız da,yks de baş soru daima sizsiniz..
@wjeyyz
dershane seçmeye başlasam mı artık #yks20 #TYT2020 #TYT #YKS
@MelisaYard
Yks herkese kolay gelmiş, asıl kolay olandan korkacaksın sıralamalar alt üst oluyor #yks20 #TYT2020 #TYT #YKS
@biliremirem
Vay efendim emel nekadar su içmiştir yok şu elma ağacı nerde bitirdin beni #yks
@TheLePetito
Nasıl da kıtlama şeker gibi kıtlattın bizi sevgili #yks
@esmanurpm
Abvm matematik, Kıtlama şeker seni de unutmayacağım #yks20 #TYT2020 #TYT #YKS
@Dilara40663384
Bu sene çok rahattım senin yanında YKS
@Yasinekeen
Yks Türkçe-Sosyal full at fava bekle
@panvicy
yks 2019 tayfa dehşet şanslısınız girdiğim son 3 yılın en temiz sınavı tertemiz sınav
@burcubulgan
Türkçe sorularını okurken gözlerim kapandı bi ara cimcikleye cimcikleye uyandırma çalıştım kendimi #yks
@oguzhantanac
YKS'ye bir girişimiz var çıkış hakkında henüz net bilgi gelmedi
@omer_asln
Türkceyi 40dakikanin altinda bitirene adminlik
@idcremm
Allahın hakkı üçtür seneye görüşürüz yks
@oninaki_kagachi
2 defa YGS ye girdim bu kadar zorlanmadım bu YKS kafayı yedirir insana bizden matematik fen bilmenin dışında yorumlama yeteneği de istiyor o kadar dolambaçlı yollardan sorular hazırlanmış ki sanki biraz daha beyninizi karıştıralım da sinir krizi geçirin demek istenmiş
HANGİ TESTTEN KAÇ NET YAPMAK GEREKİYOR?
TYT'de 150, AYT'de ise 180 barajını geçmeden herhangi bir programı tercih edemiyorsunuz.
Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. 2019 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları ve yerleşen son kişinin netleri ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu net sihirbazı oluşturuldu.
Gerçek verilere dayanan Net Sihirbazı yerleşen son kişinin net değerleri doğrudan 2019'da lisans/önlisans programlarına yerleşen son kişinin TYT-AYT'deki net sayıları kullanılarak belirlendi.
Yerleşen son kişinin Netleri belirlenirken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşen son kişinin, önlisans programlarında ise TYT-AYT puanı ile yerleşen son kişinin Netleri dikkate alındı. (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında)
TYT PUAN HESAPLAMA:
Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.