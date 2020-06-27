YKS TYT YORUMLARI

YKS yorumları gelmeye devam ediyor. Sınavın arından öğrenciler, bazı sorulara dikkat çekiyor.YKS sonrası sosyal medya üzerinden sınav yorumlarında bulunan adaylar, sınavın zorluk durumlarına yönelik görüşlerini belirtti. Peki, bugün TYT oturumu tamamlanan YKS nasıl geçti? İşte, sınava giren adaylardan gelen YKS yorumları

@Anadoluuu66

Matematikte sayisal mantik ve sozel mantik sorulari ozellikle ogrencileri zorlayacak tarzda ve paragraflar kullanilarak akil karistirmaya yonelik hazirlanmisti. Önceki yillarla paralel ama bir tik daha uzun ve dikkat gerektiren sorulardi. #yks20 #TYT2020 #TYT #YKS

@Anadoluuu66

Fen bilgisi sorulari genel olarak lise mufredatalina uygun temel fen bilimleri konularini iceren yorum agirlikli sorulardan olusuyordu. Hatali veya eksik soru goremedim. Acik ve anlasilirdi. Onceki yillarla paralel hazirlanmisti. #yks20 #TYT2020 #TYT #YKS