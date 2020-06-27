Yurt genelinde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS heyecanı başladı. Cumartesi günü gerçekleşen 1. oturum Temel Yeterlilik Testi ile adaylar zorlu sorular karşısında ter döktü. Adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri sorularının yöneltildiği sınavın ardından soruların zorluk ve kolaylığına ilişkin araştırmalar da bir hayli yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, Google üzerinden 'YKS zoruları zor muydu?' ve 'TYT Türkçe Matematik kolay mıydı?' gibi aramalar artış gösterdi. Sizler için hazırladığımız haberimizden 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında katılım gösteren adayların yorumları ile TYT soruları hakkındaki detaylara yer verdik.
2020 YKS KAPSAMINDA TYT TÜRKÇE VE MATEMATİK SORULARI KOLAY MIYDI, ZOR MUYDU?
Sizler için hazırladığımız haberimizden 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında katılım gösteren adayların yorumları ile TYT soruları hakkındaki detaylara yer verdik. Peki, TYT Türkçe ve Matematik soruları kolay mıydı, zor muydu?
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YKS SINAV YORUMLARI!
Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Sınava girenler sorulara zaman yetmediğini aktardı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.Toplam 135 dakikalık sınavın ardından çıkan öğrenciler, okul önünde bekleyen ailelerine sınav ile ilgili bilgi verdi.
Merkez 100. Yıl İlk ve Ortaokulunda sınava giren öğrencilerden Yusuf Moiz, matematiğe zaman yetmediğini belirterek, "Sınav çok zordu. Türkçe çok kafa yordu matematiğe de Türkçe'den dolayı zaman yetmedi zaten. Baraj altı kaldık yani" dedi. Sınava girenlerden Sabit Bozoba ise "Genel anlamda normal geçti sınav. Türkçe biraz kafa karıştırdı. Matematik yine kafa yordu. Genel olarak iyi geçti inşallah istediğimiz yerlere gidebiliriz" şeklinde konuştu.
SOSYAL MEDYADA YAPILAN YKS SINAV YORUMLARI!
Buraya YKS adaylarını çizelim ..Sorular nasildi bana türkçe cok kolay geldi
Bu sefer neden bu kadar kolay sordunuz ?
Gerçekten bu soru vardı dimi hayal değil bu kadar kolay olamaz kesin yanlış yaptım diyen kaç kişiyiz
YKS kolay zaten önemli olan diğerini yapabilmek
YKS o kadar kolay ve basittin ki tek hatırladığım ' !.. ' bu.
YKS sadece bana mı kolay geldi
Sınavdaki ağaç sorusunu görünce harbi soru bu kadar kolay mı yoksa ben mi malım diye düşünmedim değil
YKS nasil gecti arkadaslar kolay mi zor mu ona gore arkadaslarima nasil gecti diye mesaj aticam bana saldirmalarini istemiyorum
Hayattaki bütün sınavlar yks kadar kolay olsa!
@esmanurpm
Abvm matematik, Kıtlama şeker seni de unutmayacağım #yks20 #TYT2020 #TYT #YKS
@Dilara40663384
Bu sene çok rahattım senin yanında YKS
@Yasinekeen
Yks Türkçe-Sosyal full at fava bekle
@panvicy
yks 2019 tayfa dehşet şanslısınız girdiğim son 3 yılın en temiz sınavı tertemiz sınav
@burcubulgan
Türkçe sorularını okurken gözlerim kapandı bi ara cimcikleye cimcikleye uyandırma çalıştım kendimi #yks
@oguzhantanac
YKS'ye bir girişimiz var çıkış hakkında henüz net bilgi gelmedi
@omer_asln
Türkceyi 40dakikanin altinda bitirene adminlik
@idcremm
Allahın hakkı üçtür seneye görüşürüz yks
@oninaki_kagachi
2 defa YGS ye girdim bu kadar zorlanmadım bu YKS kafayı yedirir insana bizden matematik fen bilmenin dışında yorumlama yeteneği de istiyor o kadar dolambaçlı yollardan sorular hazırlanmış ki sanki biraz daha beyninizi karıştıralım da sinir krizi geçirin demek istenmiş
TYT PUAN HESAPLAMA:
Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.
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