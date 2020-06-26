Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.06.2020 21:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2020 21:05
    ABONE OL

    Son dakika: 'ndan acı haber! 1 Askerimiz şehit oldu

    Son dakika haberi... , bölgesinde 'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Pençe-Kaplan'dan acı haber!

    Son dakika haberi... , bölgesinde 'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit olduğunu duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 26 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Pençe Kaplan Operasyonu'ndan acı haber! 1 Askerimiz şehit oldu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri