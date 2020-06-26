-Her sınav hayatımıza yeniden yön veriyor. Kaybetsek de, kazansak da hakkımızda hayırlısı olsun. TYT ve YKS konuları kolay gelsin inşallah. Rabbim gönlüne göre versin.

-Güzel bir YKS sonucu elde etmen dileğiyle sınavda başarılar diliyorum.

-Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da bu süslerden sadece biri. Başarılar.

-Başarıyı hakediyorsun. Korkma, gelecektir başarı.