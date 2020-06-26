İncelemelerinin ardından medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Tokat'ın Türkiye'nin en önemli şehirlerden biri olacağını ifade ederek, şehirde devam eden projelerin hızlı bir şekilde bitirilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığının altını çizdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARIN BAŞLARINDA TOKAT HAVALİMANI'NA EN GÜVENLİ ŞEKİLDE EN BÜYÜK UÇAKLARIMIZ İNECEK"

Tokat'ta gerçekleşen temaslarda bundan sonraki projeler için fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Karaismailoğlu, "Tokat Havaalanı inşaatında incelemelerde bulunduk. Pist çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki 2 ay içinde pistle ilgili bütün işlemler tamamlanmış olacak. Önümüzdeki yılların başlarında Tokat Havalimanı'na en güvenli şekilde en büyük uçaklarımız inecek. Tokatlıları bütün dünyayla buluşturmuş olacağız." dedi.