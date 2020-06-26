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    Son dakika: 26 Haziran vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... 26 Haziran vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu hesabı üzerinden paylaştı.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

    Koca açıklamasında, "Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla." ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Haziran koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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