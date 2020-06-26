İşte CHP İzmir eski İl Başkanı Kemal Karataş'ın dikkat çeken rant yazısı:
Rantiyeciler gelmişler İzmire...
Tunç Soyere kumpas kurmuşlar...
Bir koyu satın almışlar...
Biraz da ayın olmasın diye...
Bahşiş bırakmışlar belediye kasasına...
*
Genelbaşkan Kemal Kılıçdaroğlu anlatıyor...
*
Tunç Soyer bir direnmiş... Bir direnmiş ki !...
Bir türlü kurtulamamış bu rantiyecilerden...
Başlamışlar başkanın aleyhinde konuşmaya...
Paçalarından çekiştirmeye...
*
Öyle çekiştiriyorlarmış ki rantiyeciler...
Öylesine de direniyormuş ki Tunç Soyer...
Sonunda rantiyeciler kumpas kurmaya karar vermişler başkana...
Kurmuşlar da !...
*
Bir sürü iftiralar atmışlar...
Sen ayrı bayrak istiyorsun demişler...
Sen İzmir için ayrı para basmak istiyorsun demişler..
İzmirin yönetimine merkezi hükümet karışmasın mı istiyorsun demişler...
Sen ayrı eyaletmi olmak istiyorsun demişler...
İftiracılar...Kumpasçılar...
Daha bir sürü şeyler söylemişler...
*
Bunları duyan halk...
Başlamış yavaş yavaş homurdanmaya...
Sakin şehrin halkı sakin sakin yaşarken...
Bir kurtta düşmemiş değil akıllarına...
Yoksa demiş?...
Sakin sakin soyuluyormuyuz...
*
Ama Başkan da çok kurnazmış...
Başlamış halkın karşısında ağlamaya yakınmaya...
" Ben hizmet etmek istiyorum...
Ben sizi çok seviyorum...
Ama paçamdan tutuyorlar...
Size hizmet etmemi engelliyorlar...
Bana iftira atıyorlar " demiş...
*
Demiş te !...
Halk ta artık gerçekleri yavaş yavaş öğrenmeye başlamış...
*
Biliyorlarmış ta...Bir türlü anlatamıyorlarmış...
Bu sakin şehirde yaşayanlar...
Seferihisarın en güzel cennet gibi bir koyun...
121612 metre kare...
Yani 121 dönümden fazla arazisiyle muazzam bir koy...
Ondokuz milyon sekizyüzatmış bin liraya...
Tıpış tıpış...
Cani gönülden...Helalinden satıldığını...
*
Sayın Kılıçdaroğlu...
Gördünmü şu kumpasçıları rantçıları...
Koruduğun Tunç Soyerin neler yaptığını...
*
Sen devam et...
Bana bir masal anlat...
İçinde rant olsun...Kumpas olsun...
Rantiyeciler gelmişler İzmire...
Tunç Soyere kumpas kurmuşlar...
Bir koyu satın almışlar...
Biraz da ayın olmasın diye...
Bahşiş bırakmışlar belediye kasasına...
*
Genelbaşkan Kemal Kılıçdaroğlu anlatıyor...
*
Tunç Soyer bir direnmiş... Bir direnmiş ki !...
Bir türlü kurtulamamış bu rantiyecilerden...
Başlamışlar başkanın aleyhinde konuşmaya...
Paçalarından çekiştirmeye...
*
Öyle çekiştiriyorlarmış ki rantiyeciler...
Öylesine de direniyormuş ki Tunç Soyer...
Sonunda rantiyeciler kumpas kurmaya karar vermişler başkana...
Kurmuşlar da !...
*
Bir sürü iftiralar atmışlar...
Sen ayrı bayrak istiyorsun demişler...
Sen İzmir için ayrı para basmak istiyorsun demişler..
İzmirin yönetimine merkezi hükümet karışmasın mı istiyorsun demişler...
Sen ayrı eyaletmi olmak istiyorsun demişler...
İftiracılar...Kumpasçılar...
Daha bir sürü şeyler söylemişler...
*
Bunları duyan halk...
Başlamış yavaş yavaş homurdanmaya...
Sakin şehrin halkı sakin sakin yaşarken...
Bir kurtta düşmemiş değil akıllarına...
Yoksa demiş?...
Sakin sakin soyuluyormuyuz...
*
Ama Başkan da çok kurnazmış...
Başlamış halkın karşısında ağlamaya yakınmaya...
" Ben hizmet etmek istiyorum...
Ben sizi çok seviyorum...
Ama paçamdan tutuyorlar...
Size hizmet etmemi engelliyorlar...
Bana iftira atıyorlar " demiş...
*
Demiş te !...
Halk ta artık gerçekleri yavaş yavaş öğrenmeye başlamış...
*
Biliyorlarmış ta...Bir türlü anlatamıyorlarmış...
Bu sakin şehirde yaşayanlar...
Seferihisarın en güzel cennet gibi bir koyun...
121612 metre kare...
Yani 121 dönümden fazla arazisiyle muazzam bir koy...
Ondokuz milyon sekizyüzatmış bin liraya...
Tıpış tıpış...
Cani gönülden...Helalinden satıldığını...
*
Sayın Kılıçdaroğlu...
Gördünmü şu kumpasçıları rantçıları...
Koruduğun Tunç Soyerin neler yaptığını...
*
Sen devam et...
Bana bir masal anlat...
İçinde rant olsun...Kumpas olsun...