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    • 26.06.2020 00:33
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    'da yine aynı görüntüler: ve 'nde maske takma zorunluluğuna uyulmadı

     tedbirleri kapsamında için alınan maske takma zorunluluğuna ve 'nde vatandaşların çoğunlukla uymadıkları görüldü.



    Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul için alınan maske takma zorunluluğuna Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşların çoğunlukla uymadıkları görüldü.



    Özellikle Maçka Parkı'nda toplu halde oturan kalabalığın sosyal mesafe kuralına da uymadıkları kameraya yansıdı.



    Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan maske takma zorunluluğunun Maçka Parkı'ndaki kalabalık tarafından dikkate alınmadığı görüldü. Gruplar halinde parkta maskesiz oturan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.



    İstiklal Caddesi'nde yürüyenlerden birçok kişinin de maske takmadıkları kameralara yansıdı.







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    Haberler Güncel İstanbul'da yine aynı görüntüler: Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğuna uyulmadı
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