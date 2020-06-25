YKS TYT, AYT, YDT çıkmış sorular ve cevap anahtarı! 2020 YKS soruları nasıl olacak?

2020 YKS soruları nasıl olacak? YKS TYT AYT YDT çıkmış sorular cevap anahtarı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM'nin düzenleyeceği YKS sınavı için sayılı gün kaldı. 27-28 tarihlerinde düzenlenecek YKS sınavı için heyecan dorukta. Milyonlarca öğrencinin gireceği sınav öncesi son saatlerde öğrenciler YKS soruları nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. YKS çıkmış sorular cevap anahtarı yoğun şekilde sorgulanıyor.
YKS SORULARI NASIL OLACAK?
Yaklaşık 2.5 milyon adayın yarışacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) geri sayım başladı. 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek sınav, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Sınavı olmak üzere 3 oturumda yapılacak. AYT'de 160, TYT'de ise toplam 120 soru sorulacak. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin süresi bu yıl 165 dakika olacak. AYT'ye göre çok daha kolay olacak TYT'de her soru başına 1.4 dakika düşecek. Adaylar, 14 netle 170 puanlık barajı geçebilecek.
YKS soruları 12. sınıfın birinci dönemini kapsamayacak.
TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT'de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A'da gösterilmiştir.
AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.
Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
YKS'de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B'de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan "(ÖSYM Tarafından 2020 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.
YKS SAATLERİ NELERDİR?
YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.