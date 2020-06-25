Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.06.2020 13:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2020 13:04
    ABONE OL

    Bunu da gördük! 'da fuhuş operasyonu! Fotoğraflardan katalog yapıp, müşterilere göndermişler

    merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3’ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, kadınların fotoğraflarıyla hazırladıkları katalogları, müşterilerine gönderdikleri, ayrıca 'Apartmanda elektrik var’ şifrelerini kullandıkları ortaya çıktı.

    Fotoğraflardan katalog yapıp, müşterilere göndermişler

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen çeteye yönelik çalışma başlattı.

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından da geçen salı günü, , ve 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri yabancı uyruklu 3'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

    KATALOG YAPMIŞLAR
    Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin, müşterilerine, 'Apartmanda elektrik var' ya da 'Apartmanda elektrik yok' şifereleriyle fuhuş için kadın olup olmadığını bildirdikleri saptandı. Kadınların fotoğraflarından hazırladıkları katalogları da müşterilerine gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin cep telefonlarında ise kadınların fotoğrafları ele geçirildi.

    'ye iş bulmak için gelen yabancı uyruklu kadınları, iş vaadiyle kandırıp, pasaportlarına el koyarak, fuhuşa zorladıkları öne sürülen 12 şüpheli, sorgularının ardından 'Fuhşa yer temin etmek ve sahtecilik' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.Şüpheli kadınlardan C.K.'nın eşi S.O.'nun daha önce yapılan bir fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, tutuklandığı belirtildi.Operasyonda kurtarılan 25 kadının sınır dışı edildiği öğrenildi.


    Haberler Güncel Bunu da gördük! Konya'da fuhuş operasyonu! Fotoğraflardan katalog yapıp, müşterilere göndermişler
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri